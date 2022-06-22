Зеленский пригласил премьер-министра Ирландии посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирландии Михола Мартина приехать с визитом в Киев. Об этом президент сообщил в своем Twitter.
Зеленский отметил, что провел разговор с Мартином, в ходе которого выразил благодарность за поддержку устремлений Украины к Евросоюзу. Президент также отметил, что в случае визита ирландского премьера, он станет первым в истории двусторонних отношений стран.
Ранее Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Отмечалось, что политики убеждали президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
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