Зеленский оценил возможность личной встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент обсуждение конфликта в Донбассе планируется только на уровне встречи в рамках «нормандского формата», личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пока не предвидится. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
«Пока мы говорим только о “нормандском формате”. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — заявил глава Украины, не уточнив, кто именно против его встречи с российским лидером.
Также Зеленский выразил готовность к тому, чтобы детально обсуждать, как завершить конфликт на юго-востоке страны.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявили, что настало время для проведения саммита в нормандском формате. Лидер Германии сказала, что попробует договориться о дате саммита на предстоящих встречах с РФ и Францией. Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе предполагает встречу четырех стран – России, Украины, Германии и Франции.
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