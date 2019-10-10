Зеленский оценил возможность личной встречи с Путиным

«Пока мы говорим только о “нормандском формате”. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — заявил глава Украины, не уточнив, кто именно против его встречи с российским лидером.

Также Зеленский выразил готовность к тому, чтобы детально обсуждать, как завершить конфликт на юго-востоке страны.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявили, что настало время для проведения саммита в нормандском формате. Лидер Германии сказала, что попробует договориться о дате саммита на предстоящих встречах с РФ и Францией. Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе предполагает встречу четырех стран – России, Украины, Германии и Франции.

