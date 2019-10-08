В Киеве рассказали о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Первый, по словам министра, заключается в попытке договориться в рамках «несправедливого процесса», в который Украина влезла много лет назад. Второй – пытаться бесконечно затягивать процесс, пока будут погибать украинские солдаты, а люди по ту стороны линии соприкосновения окончательно возненавидят Киев.

Третий, отметил Пристайко, заключается в том, что Украина забудет про неподконтрольные территории и больше никогда не будет к ним возвращаться, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь RT отмечает, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перенесло отвод войск из села Золотое с 7 октября на 9-е. Ранее в населенный пункт вошли боевики «Азова».

