Зеленский не исключил, что сделает прививку от COVID-19 в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. По его словам, средненедельные показатели заболеваемости снизились в три раза.

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», - сказал украинский глава во время выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».