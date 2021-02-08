Зеленский не исключил, что сделает прививку от COVID-19 в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. По его словам, средненедельные показатели заболеваемости снизились в три раза.

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», - сказал украинский глава во время выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Власти Украины намерены продлить карантин в стране

По словам Зеленского, в феврале Украина получит миллион доз вакцины в феврале. По его словам, в первой партии (200 тысяч доз) будет вакцина Pfizer.

Зеленский отметил, что сам сделает вакцину, которая первой появится на Украине. Он не исключил, что сделает это в прямом эфире.

Президент добавил, что для привившихся будут сниматься карантинные ограничения.


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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВладимир Зеленский
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