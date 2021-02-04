Власти Украины намерены продлить карантин в стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти намерены сохранить в стране карантин до конца апреля, сообщает ТАСС.
«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата», - сказал глава кабмина.
По мнению Шмыгаля, карантинные меры будут продлены «в том или ином виде».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут привиться от коронавируса уже в феврале, сообщает RT. По его словам, в страну поступит один миллион доз вакцины.
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