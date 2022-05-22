Зеленский намерен предоставить полякам особый статус на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроект, который обеспечит гражданам Польши особый статус в его стране. Об этом сообщила депутат Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

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«Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!» — эмоционально сообщила нардеп.

Подробностей о содержании документа не сообщается.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПольшаЗаконопроектВладимир Зеленский
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