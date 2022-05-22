Зеленский намерен предоставить полякам особый статус на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроект, который обеспечит гражданам Польши особый статус в его стране. Об этом сообщила депутат Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
«Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!» — эмоционально сообщила нардеп.
Подробностей о содержании документа не сообщается.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.
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