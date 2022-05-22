Зеленский намерен предоставить полякам особый статус на Украине

Покушение совершено на главу города Энергодар Запорожской области Шевчика Масштабные работы по очищению Волги пройдут в ряде регионов РФ Глава Минфина ФРГ Линднер высказался против изъятия собственности граждан РФ в пользу Украины СМИ: 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если кабмин не предпримет шагов для снижения цен на энергию Синоптик: дождливая погода вернется в Москву 26 и27 мая