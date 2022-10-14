Зеленский: На Украине имеется 10 процентов систем ПВО от нужного количества
На Украине на вооружении есть только десять процентов от нужного количества систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления в ПАСЕ.
По его словам, в Киеве имеется своя система ПВО, однако ее не хватает.
«Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает», — отметил глава государства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужны различные виды систем ПВО. Он отметил, что союзники уже осуществляли поставки таких систем, однако объёмы следует увеличить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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