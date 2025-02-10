«Заминированная помощь»: Рогов призвал не принимать гуманитарку от анонимов

«Сами военнослужащие определили, что было вскрытие, коробки были разрезаны. Слава Богу, пострадавших нет, но это в очередной раз говорит, что надо следить на всех этапах, быть осторожными. Это не первый такой случай, в Самаре через заминированную гуманитарную помощь пытались подорвать Центр помощи. Волонтерам надо соблюдать осторожность, двойные проверки должны быть, кто передает помощь, кто является благотворителем. Если человек начинает скрывать свою личность, это должно вызывать вопросы», - рассказал он.

При этом Рогов отметил, что излишняя бюрократия может навредить процессу.

«При этом надо понимать, что помощи всегда не хватает, ее всегда мало. У меня сейчас в очереди более 300 заявок на оказание помощи. Мы не справляемся пока с объемами. Поэтому излишняя бюрократия здесь может сыграть в минус в контексте желания людей активно участвовать и помогать. Должна быть элементарная проверка и работа с тем, кого знаешь. Тут важно найти золотую середину, чтобы безопасность была, но чтобы это не мешало эффективности. Избежать на 100% всего нереально. Даже в официальных поставках может быть вскрытие какое-то. У нас работают специалисты, которые проверяют грузы, это системная работа», - заключил собеседник НСН.

Рогов и ранее отмечал, что этот инцидент оказался не единичным — от военнослужащих якобы поступают сообщения о множественных случаях подобных поставок, передает «Радиоточка НСН».

