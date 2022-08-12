WP: Киев потерял контроль над месторождениями на $12 трлн

По данным издания, сейчас Москва контролируют 63 месторождения угля на Украине, 11% запасов нефти, пятую часть природного газа, 42% металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, в том числе и литий, который нужен для производства аккумуляторов. Кроме того, Украина осталась без крупных месторождений урана, золота и известняка.

Киев может потерять две трети своих запасов энергоресурсов и минералов, которые необходимы для создания высокотехнологичной продукции: от микроэлектроники до комплектующих для авиации. Из-за этой ситуации западным странам будет тяжелее искать альтернативы импорту из России и Китая.

