WP: Киев потерял контроль над месторождениями на $12 трлн

С момента начала спецоперации России на Украине удалось взять под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12 трлн, сообщает The Washington Post со ссылкой на канадскую аналитическую компанию SecDev.

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По данным издания, сейчас Москва контролируют 63 месторождения угля на Украине, 11% запасов нефти, пятую часть природного газа, 42% металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, в том числе и литий, который нужен для производства аккумуляторов. Кроме того, Украина осталась без крупных месторождений урана, золота и известняка.

Киев может потерять две трети своих запасов энергоресурсов и минералов, которые необходимы для создания высокотехнологичной продукции: от микроэлектроники до комплектующих для авиации. Из-за этой ситуации западным странам будет тяжелее искать альтернативы импорту из России и Китая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗолотоГазУгольСпецоперацияУкраина
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