Взрывы прогремели в центре Киева
10 октября 202208:56
Взрывы прогремели в Киеве. Как сообщают украинские СМИ, в городе работают средства ПВО.
В соцсетях появились видео из украинской столицы, на которых видны столбы дыма.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил, что несколько хлопков произошло в Шевченковском районе в центре Киева. По словам градоначальника, на место происшествия следуют экстренные службы.
Подробности инцидентов устанавливаются, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Стремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров украинской разведки
- В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского
- В Госдуме предложили «погасить» спутниковую группировку НАТО
- СМИ: Главу ведомства по кибербезопасности Германии заподозрили в связях с Россией
- Взрывы прогремели в центре Киева
- Эрдоган предрек Европе сложную зиму из-за ограничений поставок газа из РФ
- В Запорожье заявили о подготовке Киевом наступления на регион
- Шор назвал присоединение Молдавии к санкциям объявлением войны своему народу
- Володин: Покинувшие Россию совершили предательство по отношению к стране
- В Госдуме предложили обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке
9 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru