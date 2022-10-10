Взрывы прогремели в центре Киева

Взрывы прогремели в Киеве. Как сообщают украинские СМИ, в городе работают средства ПВО.

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В соцсетях появились видео из украинской столицы, на которых видны столбы дыма.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил, что несколько хлопков произошло в Шевченковском районе в центре Киева. По словам градоначальника, на место происшествия следуют экстренные службы.

Подробности инцидентов устанавливаются, пишет РИА ФАН.

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:УкраинаВзрывыКиев
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