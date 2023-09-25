ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе
Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
В ночь на 25 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге.
Как отметила Гуменюк, взрывы прозвучали в припортовой инфраструктуре Одессы и в зернохранилище.
«И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — добавила спикер.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры, нежилой высотки и складского помещения в Одессе, указывает телеканал «360».
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