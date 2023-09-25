ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе

В ночь на 25 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге.

Как отметила Гуменюк, взрывы прозвучали в припортовой инфраструктуре Одессы и в зернохранилище.

«И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — добавила спикер.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры, нежилой высотки и складского помещения в Одессе, указывает телеканал «360».

