Politico: украинские госпитали в Запорожье столкнулись с нехваткой медикаментов
Медицинским учреждениям в Запорожье все труднее справляться с потоком раненых на фронте бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico.
Издание привело слова украинского хирурга. Он отметил, что в госпитали Запорожья поступает много раненых.
«Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», - пожаловался медик.
Отмечается, что госпиталям не хватает медикаментов и финансирования, а пожертвования из-за рубежа сокращаются.
По данным Military Watch, потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru