Politico: украинские госпитали в Запорожье столкнулись с нехваткой медикаментов

Медицинским учреждениям в Запорожье все труднее справляться с потоком раненых на фронте бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico.

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Издание привело слова украинского хирурга. Он отметил, что в госпитали Запорожья поступает много раненых.

«Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», - пожаловался медик.

Отмечается, что госпиталям не хватает медикаментов и финансирования, а пожертвования из-за рубежа сокращаются.

По данным Military Watch, потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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