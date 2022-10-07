Пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу в Херсоне

Украинские военные ударили реактивной системой залпового огня HIMARS по Херсону, один из снарядов попал в гражданский автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Начальник автоколонны был убит в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Отмечается, что украинские силовики атаковали район Дарьевского моста, со стороны противника прилетело четыре ракеты, сообщает телеканал «360».

По данным регионального Минздрава, в результате удара пять мирных жителей погибли, еще пять человек пострадали.

Подробности инцидента устанавливаются, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонПогибшиеОбстрелВСУ
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