Пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу в Херсоне
Украинские военные ударили реактивной системой залпового огня HIMARS по Херсону, один из снарядов попал в гражданский автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что украинские силовики атаковали район Дарьевского моста, со стороны противника прилетело четыре ракеты, сообщает телеканал «360».
По данным регионального Минздрава, в результате удара пять мирных жителей погибли, еще пять человек пострадали.
Подробности инцидента устанавливаются, пишет РИА ФАН.
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