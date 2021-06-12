В «Нафтогазе» предрекли полномасштабную войну из-за «Северного потока-2»

Как заявил Витренко в беседе с Bloomberg, «наихудший сценарий» — не только потеря большей части ВВП Украины с 2024 года.

«Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — рассказал глава «Нафтогаза».

Витренко добавил, что завершение проекта «Северный поток-2» будет означать продвижение «пророссийской позиции» за счет Запада.

Кроме того, глава «Нафтогаза» считает, что отказ США от санкций против газопровода может отрицательно отразиться на прозападных настроениях в Восточной Европе.

