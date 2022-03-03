ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр в Киеве
Вооруженный силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в результате удара радиотелевизионный центр был выведен из строя. Конашенков подчеркнул, что центр использовался СБУ для психологических операций против России.
Он добавил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. Также Конашенков сообщил, что ВС РФ за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. Среди них - 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций.
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