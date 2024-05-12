ВС РФ за сутки освободили четыре населенных пункта Харьковской области

«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области», - сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне российские войска освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об эвакуации за двое суток около четырех тысяч человек. О начале активных боевых действий в регионе стало известно 10 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

