ВС РФ за сутки освободили четыре населенных пункта Харьковской области

Группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Север» за минувшие сутки освободила четыре населенных пункта Харьковской области, заявили в Министерстве обороны.

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«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области», - сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне российские войска освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об эвакуации за двое суток около четырех тысяч человек. О начале активных боевых действий в регионе стало известно 10 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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