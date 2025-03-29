ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Щербаки и Пантелеймоновку
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Щербаки в Запорожской области, а также Пантелеймоновку в ДНР, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Из сводки ведомства также следует, что российские силы ПВО сбили 73 беспилотника, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.
Как отметили в Минобороны России, с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 283 вертолета, 660 самолетов, почти 49 тысяч беспилотников, а также 22,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru