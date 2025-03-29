ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Щербаки и Пантелеймоновку

Из сводки ведомства также следует, что российские силы ПВО сбили 73 беспилотника, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Как отметили в Минобороны России, с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 283 вертолета, 660 самолетов, почти 49 тысяч беспилотников, а также 22,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

