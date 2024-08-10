В Курской области российские военные «Искандером» уничтожили командный состав 22-й бригады ВСУ

По данным ведомства, в результате удара по подразделению отдельной механизированной бригады украинских военных было уничтожено 15 человек командного состава ВСУ. Отмечается, что российские ракетчики атаковали расположение пункта командного подразделения противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».