Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкоснования расположена практически вплотную к городу. Купянск разделен на две части рекой Оскол, и левый берег находится под контролем российских войск.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что освобождение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области.



