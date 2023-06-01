Российская армия вплотную подошла к Купянску

Вооруженные силы России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкоснования расположена практически вплотную к городу. Купянск разделен на две части рекой Оскол, и левый берег находится под контролем российских войск.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что освобождение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области.

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