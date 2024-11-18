Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак ВСУ, украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих. В свою очередь «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки, потери ВСУ составили до 695 военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве также отчитались нанесении поражение ВСУ в ряде мест Харьковской области и ДНР. Потери украинской стороны составили около 450 бойцов.

Ранее противотанковый расчет ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА в районе Очакова в Николаевской области, напоминает RT.

