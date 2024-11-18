ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак ВСУ, украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих. В свою очередь «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки, потери ВСУ составили до 695 военнослужащих.
В российском оборонном ведомстве также отчитались нанесении поражение ВСУ в ряде мест Харьковской области и ДНР. Потери украинской стороны составили около 450 бойцов.
Ранее противотанковый расчет ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА в районе Очакова в Николаевской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru