ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
28 января 202512:06
Российская армия освободила населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны за сутки составили около 1330 человек.
В сводке Минобороны России также говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.
Ранее российские войска поразили цеха производства и склады безэкипажных катеров ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru