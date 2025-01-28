ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

Российская армия освободила населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Ночью над Брянской областью сбили украинский БПЛА

В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны за сутки составили около 1330 человек.

В сводке Минобороны России также говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.

Ранее российские войска поразили цеха производства и склады безэкипажных катеров ВСУ, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияМинобороны РФХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры