Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать гражданские суда в Черном море

Ураинская сторона попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщили в российском Минобороны.

Из-за обстрела ВСУ остановили следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд

Отмечается, что ВСУ применили полупогружные безэкипажные катера. Огнем из артиллерийских установок один из них уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские корабли не пострадали в результате атаки катеров ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУ

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