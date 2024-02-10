Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать гражданские суда в Черном море
Ураинская сторона попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщили в российском Минобороны.
Отмечается, что ВСУ применили полупогружные безэкипажные катера. Огнем из артиллерийских установок один из них уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские корабли не пострадали в результате атаки катеров ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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