Российские военные обнаружили карту военной базы США в переданном Киеву Bradley
Американские военные оставили в переданном Киеву БМП Bradley карту калифорнийской тренировочной базы Форт Ирвин, сообщает РИА Новости.
Карта крупного национального учебного центра была обнаружена в боевой машине пехоты, захваченной российскими войсками на купянском направлении.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении БМП Bradley в зоне спецоперации. По состоянию на февраль, украинские вооруженные силы потеряли 68 из 186 переданных США БМП Bradley. Эта цифра включает в себя уничтоженную, поврежденную и оставленную на поле боя технику.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, утверждая, что передача оружия не изменит ход спецоперации, а лишь продлит боевые действия, передает «Радиоточка НСН».
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