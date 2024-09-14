Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении БМП Bradley в зоне спецоперации. По состоянию на февраль, украинские вооруженные силы потеряли 68 из 186 переданных США БМП Bradley. Эта цифра включает в себя уничтоженную, поврежденную и оставленную на поле боя технику.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, утверждая, что передача оружия не изменит ход спецоперации, а лишь продлит боевые действия, передает «Радиоточка НСН».