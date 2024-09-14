Российские военные обнаружили карту военной базы США в переданном Киеву Bradley

Американские военные оставили в переданном Киеву БМП Bradley карту калифорнийской тренировочной базы Форт Ирвин, сообщает РИА Новости.

Карта крупного национального учебного центра была обнаружена в боевой машине пехоты, захваченной российскими войсками на купянском направлении.

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Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении БМП Bradley в зоне спецоперации. По состоянию на февраль, украинские вооруженные силы потеряли 68 из 186 переданных США БМП Bradley. Эта цифра включает в себя уничтоженную, поврежденную и оставленную на поле боя технику.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, утверждая, что передача оружия не изменит ход спецоперации, а лишь продлит боевые действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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