Володин: Произошедшее в Буче — провокация с целью дискредитации России
Ситуация в украинском городе Буча с якобы совершенными российскими военными массовыми убийствами местных жителей — провокация с целью дискредитации России. Об этом пишет спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ и Сети появились материалы о якобы «зверствах» и убийствах в Буче под Киевом, в которых обвинили российских военнослужащих, напоминает РИА ФАН.
Председатель Думы обратил внимание, что западные СМИ «как по разнарядке» опубликовали материалы о произошедшем с одинаковыми заголовками и фотографиями.
«[Президент США] Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил [премьер Великобритании] Борис Джонсон. Сидевший где-то на базе НАТО [президент Украины Владимир] Зеленский был срочно привезен в Бучу. Кстати, на вопрос "Продолжит ли он вести переговоры с Россией?" — ответил утвердительно. Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении», — написал Володин.
По мнению спикера Госдумы, случившееся в Буче — постановка, «спектакль, рассчитанный на западного зрителя». Как отметил Володин, Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН по этим событиям, однако Британия заблокировала их проведение, поскольку «НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены».
«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. <...> Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине. Как показывает история, время все расставляет по своим местам», — заключил Володин.
Российская сторона ранее опровергала обвинения в причастности к трагическим событиям в Буче. В частности, Минобороны назвало эту информацию не соответствующей действительности, а в Кремле указали, что факты и календарная последовательность доказывают недостоверность «вброса» Киева. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя представил журналистам доказательства того, что провокация в Буче имела постановочный характер, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно
- Во Франции назвали возможные сроки введения новых санкций против России
- В Армению с деловым визитом прибыла официальная крымская делегация
- Володин: Произошедшее в Буче — провокация с целью дискредитации России
- TÜİK: Темпы годовой инфляции в Турции выросли до более чем 60%
- Автомобили Ford Fiesta перестанут выпускать из-за нехватки запчастей
- Президент Южной Осетии: В России поддержали идею референдума
- В Китае четыре человека погибли при взрыве на заводе
- ТПП: Антироссийские санкции могут привести к потоку беженцев в ЕС из Африки
- В «Лаборатории Касперского» рассказали о четырехкратном увеличении числа хакерских атак в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru