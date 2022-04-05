Володин: Произошедшее в Буче — провокация с целью дискредитации России

«[Президент США] Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил [премьер Великобритании] Борис Джонсон. Сидевший где-то на базе НАТО [президент Украины Владимир] Зеленский был срочно привезен в Бучу. Кстати, на вопрос "Продолжит ли он вести переговоры с Россией?" — ответил утвердительно. Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, случившееся в Буче — постановка, «спектакль, рассчитанный на западного зрителя». Как отметил Володин, Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН по этим событиям, однако Британия заблокировала их проведение, поскольку «НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены».

«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. <...> Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине. Как показывает история, время все расставляет по своим местам», — заключил Володин.

Российская сторона ранее опровергала обвинения в причастности к трагическим событиям в Буче. В частности, Минобороны назвало эту информацию не соответствующей действительности, а в Кремле указали, что факты и календарная последовательность доказывают недостоверность «вброса» Киева. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя представил журналистам доказательства того, что провокация в Буче имела постановочный характер, отмечает телеканал «360».

