«На кураже!»: Военкор Сладков сообщил о завершении штурма Марьинки

«Улица Ивана Франко, по которой продвигаются наши батальоны, и улица Парижской коммуны — всё, это конец Марьинки будет. Настроение у ребят — а мы общались с артиллеристами, которые постоянно на рации, — настроение уже другое, на кураже!» — отметил он.

По словам военкора, есть ощущение того, что ВСУ в течение последних двух суток находились «в состоянии прострации».

«Сейчас они пытаются собраться с силами, но артиллерия противника уже заметно меньше стреляет», — добавил Сладков.

При этом со стороны российских войск, отметил он, работают минометы, артиллерия, авиация, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и штурмовая пехота.

Ранее сообщалось, что российские войска подняли над Марьинкой триколор. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

