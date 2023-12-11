«На кураже!»: Военкор Сладков сообщил о завершении штурма Марьинки
Российские войска завершают штурм Марьинки (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«Улица Ивана Франко, по которой продвигаются наши батальоны, и улица Парижской коммуны — всё, это конец Марьинки будет. Настроение у ребят — а мы общались с артиллеристами, которые постоянно на рации, — настроение уже другое, на кураже!» — отметил он.
По словам военкора, есть ощущение того, что ВСУ в течение последних двух суток находились «в состоянии прострации».
«Сейчас они пытаются собраться с силами, но артиллерия противника уже заметно меньше стреляет», — добавил Сладков.
При этом со стороны российских войск, отметил он, работают минометы, артиллерия, авиация, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и штурмовая пехота.
Ранее сообщалось, что российские войска подняли над Марьинкой триколор. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru