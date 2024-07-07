Во Франции заявили, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя

По его словам, Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, если на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, а во Франции к власти придут правые, и лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла станет главой правительства.

Бонифас отметил, что правое правительство значительно пересмотрит отношения с Украиной и остановит военную и финансовую поддержку Киева.

Ранее стало известно, что во Франции результаты первого тура выборов в парламент страны говорят о тяжелом поражении президента Эммануэля Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

