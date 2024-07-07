Во Франции заявили, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя
Никто не верит в победу Вооруженных сил Украины на поле боя и возвращение Украиной потерянных территорий, сообщил в эфире TV5 Monde французский политолог Паскаль Бонифас.
По его словам, Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, если на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, а во Франции к власти придут правые, и лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла станет главой правительства.
Бонифас отметил, что правое правительство значительно пересмотрит отношения с Украиной и остановит военную и финансовую поддержку Киева.
Ранее стало известно, что во Франции результаты первого тура выборов в парламент страны говорят о тяжелом поражении президента Эммануэля Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru