Во Франции назвали страну, которая отказывает Зеленскому
Швейцария является наименее сумасшедшей страной в Европе, если говорить о поставках оружия Киеву, сообщил в Twitter лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо
Он считает, что власти этой страны ведут правильную политику, отказывая украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставке вооружения. Как отметил парламентарий, нейтралитет Швейцарии вызывает недовольство в Североатлантическом альянсе.
Ранее Филиппо на фоне коррупционного скандала в украинском Минобороны призвал прекратить предоставлять Киеву миллиарды евро.
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