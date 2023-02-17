Во Франции назвали страну, которая отказывает Зеленскому

Швейцария является наименее сумасшедшей страной в Европе, если говорить о поставках оружия Киеву, сообщил в Twitter лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо

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Он считает, что власти этой страны ведут правильную политику, отказывая украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставке вооружения. Как отметил парламентарий, нейтралитет Швейцарии вызывает недовольство в Североатлантическом альянсе.

Ранее Филиппо на фоне коррупционного скандала в украинском Минобороны призвал прекратить предоставлять Киеву миллиарды евро.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийШвейцария
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