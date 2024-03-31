ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и газодобычи Украины
Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газовой добычи Украины, сообщило 31 марта Министерство обороны РФ.
«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», - заявили в ведомстве.
Цели удара достигнуты. Назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
В ночь на 29 марта российские войска нанесли удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Украины. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru