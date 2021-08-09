Вице-премьер Украины ждет, что Россия заплатит за Крым

Россия должна будет обязательно заплатить Украине за присоединение Крыма. Такое мнение вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых «временно оккупированных территорий» Алексей Резников высказал в интервью Евгению Киселеву.

Министр отметил, что «возвращение» полуострова не будет быстрым. По его словам, вопрос Крыма станет одним из условий «возвращения России в мировое сообщество».