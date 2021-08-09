Вице-премьер Украины ждет, что Россия заплатит за Крым

Россия должна будет обязательно заплатить Украине за присоединение Крыма. Такое мнение вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых «временно оккупированных территорий» Алексей Резников высказал в интервью Евгению Киселеву.

Министр отметил, что «возвращение» полуострова не будет быстрым. По его словам, вопрос Крыма станет одним из условий «возвращения России в мировое сообщество».

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По мнению Резникова, россиян нужно убедить в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране. Он напомнил о Германии, которая по итогам Второй мировой войны вынуждена выплачивать компенсацию пострадавшим странам.

Резников полагает, что и Россия «в обозримом будущем» заплатит Украине подобные репарации.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаКрым
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