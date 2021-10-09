Украинский военный эксперт предупредил Россию об «ударе в спину»
Появление военно-учебной миссии Евросоюза на Украине поможет стране противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, что станет для Москвы «ударом в спину». Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в своей статье для портала «Главред».
Как отметил эксперт, «чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска"».
«Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить [президент РФ Владимир] Путин», — подчеркнул Жданов.
Эксперт считает, что выполнение Киевом Минских соглашений приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе. При таком сценарии Путин «фактически станет королем на постсоветском пространстве».
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разрешение командования вооруженными силами Украины открывать огонь по ополченцам в Донбассе свидетельствует о выходе Киева из Минских соглашений.
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