Вакарчук придумал способ «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса
Украинская партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объявила, что разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. По словам Вакарчука, придуманная стратегия исключает «горячую фазу» и придерживается принципа «сохранения украинских жизней», сообщает «Украинская правда».
По мнению Вакарчука, минские соглашения убивают украинцев и создают лишь иллюзию движения к миру. План «Голоса» включает в себя прекращение огня по всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, начало «деоккупации», создание временной международной администрации.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео «об аннексии Крыма» и требовании вернуть полуостров Украине. Гемпель посоветовал американскому госсекретарю перестать посягать на целостность Российской Федерации, пишет «Свободная пресса».
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи.
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