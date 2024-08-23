В Запорожской области уничтожили передатчики Starlink и украинскую пехоту

Российские беспилотники уничтожили два передатчика спутниковой системы Starlink в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

ВС России уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Также дроны поразили пехоту Вооруженных сил Украины. Противник укрывался в блиндажах и окопах.

Ранее Кадыров поблагодарил Маска за Starlink в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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