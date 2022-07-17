В Запорожье призывают Зеленского вывести украинские войска

Вывести войска Украины из Запорожья призывает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины

В настоящее время под контролем Российской армии находится 70% территории Запорожья, а областной центр занимает армия Украины, пишет Газета.ru.

Рогов рассказал о разработке плана взятия Запорожья с минимальными разрушениями инфраструктуры, минуя заминированные мосты и другие объекты инфраструктуры.

«Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — приводит его цитату RT.

Также Рогов призвал земляков не получать повестки, не находиться по адресу регистрации и при возможности покинуть город.

Ранее Рогов заявлял, что референдум о присоединении Запорожья к России состоится осенью, предположительно, в первой половине сентября, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВоенныеРоссияУкраина
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