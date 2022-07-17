В Запорожье призывают Зеленского вывести украинские войска

В настоящее время под контролем Российской армии находится 70% территории Запорожья, а областной центр занимает армия Украины, пишет Газета.ru.

Рогов рассказал о разработке плана взятия Запорожья с минимальными разрушениями инфраструктуры, минуя заминированные мосты и другие объекты инфраструктуры.

«Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — приводит его цитату RT.

Также Рогов призвал земляков не получать повестки, не находиться по адресу регистрации и при возможности покинуть город.

Ранее Рогов заявлял, что референдум о присоединении Запорожья к России состоится осенью, предположительно, в первой половине сентября, напоминает Ura.ru.

