В Запорожье призывают Зеленского вывести украинские войска
Вывести войска Украины из Запорожья призывает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
В настоящее время под контролем Российской армии находится 70% территории Запорожья, а областной центр занимает армия Украины, пишет Газета.ru.
Рогов рассказал о разработке плана взятия Запорожья с минимальными разрушениями инфраструктуры, минуя заминированные мосты и другие объекты инфраструктуры.
«Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — приводит его цитату RT.
Также Рогов призвал земляков не получать повестки, не находиться по адресу регистрации и при возможности покинуть город.
Ранее Рогов заявлял, что референдум о присоединении Запорожья к России состоится осенью, предположительно, в первой половине сентября, напоминает Ura.ru.
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