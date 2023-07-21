В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении
Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что рядом с Артемовском идут тяжелые бои, передает РИА Новости.
Он отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Орехово - Василевка - Парасковьевка, Клещеевка – Андреевка, позиция украинских военных не меняется.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, не позволяя оповещать родственников о гибели военных. Офицер отметил, что противник несет колоссальные потери при штурме окрестностей города.
Он также ранее допускал, что Киев перебрасывает на данное направление кассетные боеприпасы, чтобы достичь каких-то результатов в рамках контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru