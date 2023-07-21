В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, не позволяя оповещать родственников о гибели военных. Офицер отметил, что противник несет колоссальные потери при штурме окрестностей города.

Он также ранее допускал, что Киев перебрасывает на данное направление кассетные боеприпасы, чтобы достичь каких-то результатов в рамках контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

