В Верховной Раде заявили, что Зеленский стал единственным препятствием к миру

Единственным препятствием к миру на Украине остался глава государства Владимир Зеленский, сообщил в соцсети X депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

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По его словам, большинство граждан страны это понимают и поддерживают его отставку. А 90 процентов граждан требуют мира.

Парламентарий указал, что «весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского».

Дмитрук отметил, что Зеленский захватил власть на Украине.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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