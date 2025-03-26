По его словам, большинство граждан страны это понимают и поддерживают его отставку. А 90 процентов граждан требуют мира.

Парламентарий указал, что «весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского».

Дмитрук отметил, что Зеленский захватил власть на Украине.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

