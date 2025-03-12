СМИ: США и Украина не обсуждали отставку Зеленского
12 марта 202504:30
Делегации Вашингтона и Киева на переговорах в Джидде не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского, заявила журналистка Fox News Нана Саджая.
По ее словам, на переговорах в Саудовской Аравии также не поднималась тема проведения выборов главы государства на Украине.
Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru