СМИ: США и Украина не обсуждали отставку Зеленского

Делегации Вашингтона и Киева на переговорах в Джидде не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского, заявила журналистка Fox News Нана Саджая.

Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества

По ее словам, на переговорах в Саудовской Аравии также не поднималась тема проведения выборов главы государства на Украине.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаУкраинаВладимир Зеленский

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