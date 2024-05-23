В Верховной Раде предложили призывать украинцев при помощи лотереи

Он оказал на опыт США, где призыв проводится по определенным датам рождения, выбираемым случайным образом.

Гетьманцев добавился, что призываться должны граждане вне зависимости от профессии или рода занятий.

Еще в начале января 2024 года с аналогичным предложением выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщило издание РБК.

Ранее сообщалось, что в результате увеличения числа мобилизованных граждан на Украине крупнейший металлургический комбинат страны «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой.

