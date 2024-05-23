В Верховной Раде предложили призывать украинцев при помощи лотереи

Депутат Верховной Рады Даниил Гетьманцев предложил провести призыв на Украине при помощи лотереи. Об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA».

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Он оказал на опыт США, где призыв проводится по определенным датам рождения, выбираемым случайным образом.

Гетьманцев добавился, что призываться должны граждане вне зависимости от профессии или рода занятий.

Еще в начале января 2024 года с аналогичным предложением выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщило издание РБК.

Ранее сообщалось, что в результате увеличения числа мобилизованных граждан на Украине крупнейший металлургический комбинат страны «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой.

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