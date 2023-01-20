В США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Киева

В США объяснили необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России «огромное сообщение», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Министра обороны Сабрину Сингх.

СМИ: США считают, что Киеву нужны средства для ударов по Крыму

«Я думаю, довольно очевидно, что захват части их суверенного государства является чем-то, что пошлет России огромное сообщение», — заявила она.

Попытка ВСУ при помощи США нанести удар по Крыму встретит сокрушительный ответ, заявил ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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