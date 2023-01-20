В США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Киева
В США объяснили необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России «огромное сообщение», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Министра обороны Сабрину Сингх.
«Я думаю, довольно очевидно, что захват части их суверенного государства является чем-то, что пошлет России огромное сообщение», — заявила она.
Попытка ВСУ при помощи США нанести удар по Крыму встретит сокрушительный ответ, заявил ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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