В Швейцарии озвучили условия для реэкспорта оружия Украине

Швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину в том случае, если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники. Об этом на брифинге заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, парламент уже изучает возможность внести изменения в соответствующий закон, сегодняшняя сессия будет посвящена этому вопросу.

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Швейцария присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом ранее сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, новый пакет ограничений не станет исключением для страны, которая присоединялась практически ко всем антироссийским санкциям ранее.

23 февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps заявил, что в Женеве проходят переговоры по ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаШвейцария
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