В своем Telegram-канале он отметил, что финансовое обеспечение подготовки и проведения всех очередных выборов будет обеспечено после окончания военного положения. При этом сколько средств заложено на это, не уточняется.

Железняк также подчеркнул, что долговую нагрузку к 2027 году должны снизить до 90%.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в украинской конституции есть статья, которая позволяет квалифицировать действия президента Украины Владимира Зеленского как захват власти, передает «Радиоточка НСН».

