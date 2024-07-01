В Раде сообщили, что заложили в украинский бюджет проведение выборов
Украинское правительство заложило в план бюджета на следующие годы проведение выборов всех уровней, которые должны пройти после окончания действия военного положения в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на данные бюджетной декларации на 2025–2027 годы.
В своем Telegram-канале он отметил, что финансовое обеспечение подготовки и проведения всех очередных выборов будет обеспечено после окончания военного положения. При этом сколько средств заложено на это, не уточняется.
Железняк также подчеркнул, что долговую нагрузку к 2027 году должны снизить до 90%.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в украинской конституции есть статья, которая позволяет квалифицировать действия президента Украины Владимира Зеленского как захват власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru