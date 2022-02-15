В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР

«Нам стоит об этом уведомить партнеров», - приводит РИА Новости слова Герасимова.

По его словам, Минские соглашения были единственным правильным решением в 2014-2015 годах, они дали время на укрепление армии Украины. Герасимов также подчеркнул, что «на них держаться антироссийские санкции».

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

