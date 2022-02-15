В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР
Украина получит полное право отказаться от выполнения Минских соглашений в случае признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом заявил сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов на выступлении в парламенте.
«Нам стоит об этом уведомить партнеров», - приводит РИА Новости слова Герасимова.
По его словам, Минские соглашения были единственным правильным решением в 2014-2015 годах, они дали время на укрепление армии Украины. Герасимов также подчеркнул, что «на них держаться антироссийские санкции».
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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