Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом выполнить Минские соглашения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он почеркнул, что «время клоунады подошло к концу», поэтому украинскому лидеру следует «исполнить долг перед собственным народом во избежание необратимых последствий».