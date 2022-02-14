Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом выполнить Минские соглашения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он почеркнул, что «время клоунады подошло к концу», поэтому украинскому лидеру следует «исполнить долг перед собственным народом во избежание необратимых последствий».
При этом Кадыров подчеркнул, что Владимир Путин и граждане России не стремятся к разжиганию конфликта.
Обращаясь к жителям Украины, политик добавил, что любит эту страну и отметил, что «русские и украинцы - один славянский народ, с общей историей, культурой и религией». Он также выразил надежду на то, что украинцы смогут восстановить историческую справедливость самостоятельно.
Ранее Рамзан Кадыров призвал забрать Украину.
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