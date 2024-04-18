В подполье заявили об ударах по аэродрому и складам ВСУ на западе Украины

По данным коллег подпольщика, в 06:40 был атакован аэродром, расположенный в Ивано-Франковской области.

«Детонация и скорые поехали. В 6:45, 6:50, и 7.05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады», — рассказал Лебедев.

Координатор николаевского подполья добавил, что над городом виден «столб дыма с искрами», детонация продолжается.

Ранее Лебедев заявил об ударе российских военных по складу ВСУ в Умани Черкасской области, напоминает Ura.ru.

