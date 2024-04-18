В подполье заявили об ударах по аэродрому и складам ВСУ на западе Украины
Российские военные ударили по объектам в Ивано-Франковске, а также аэродрому в городе Коломыя. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По данным коллег подпольщика, в 06:40 был атакован аэродром, расположенный в Ивано-Франковской области.
«Детонация и скорые поехали. В 6:45, 6:50, и 7.05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады», — рассказал Лебедев.
Координатор николаевского подполья добавил, что над городом виден «столб дыма с искрами», детонация продолжается.
Ранее Лебедев заявил об ударе российских военных по складу ВСУ в Умани Черкасской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru