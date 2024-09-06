Подполье заявило об ударе по складу техники ВСУ под Львовом
Контейнерный терминал и склады под Львовом, куда свозились из Польши техника и боеприпасы для ВСУ, подвергся удару ночью 6 сентября. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его словам, были атакованы объекты в населенном пункте Малехов близ железнодорожной станции Дубляны-Львовские.
«Местные жители сообщают, что "прилетело" в "УВК Украина" - контейнерный терминал... Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши», — рассказал Лебедев.
Подпольщик подчеркнул, что поступление военных грузов на склады и их распределение по военным базам контролировали иностранные специалисты. Они не пострадали при атаке, так как находились в близлежащих гостиницах.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные ударили по вокзалу «Львов-Главный» во Львове — важному логистическому узлу ВСУ. Объект атаковали во время транспортировки западного вооружения из польского Жушева, пишет Ura.ru.
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