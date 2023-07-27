В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура

В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, а также административное здание. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

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Со свое стороны, официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае. По ее словам, были также повреждены агроангар и ряд складов других видов грузов. О каком порте идет речь, не уточняется.

Ранее в Кремле опровергли обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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