В Одессе уволили таксиста за просмотр российских сериалов
Водителя такси из Одессы уволили из-за увлечения российскими сериалами, сообщило издание «Страна».
По информации журналистов, на водителя пожаловалась одна из пассажирок. Она увидела у таксиста на смартфоне российский сериал.
«После поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили», - пишет издание.
Пассажирка была возмущена, что российские сериалы на вызывают у водителя отторжения.
Ранее стало известно, что жительницы Одессы прогнали из трамвая сотрудников военкомата. Работники центра комплектования пытались проверить документы у присутствовавших в вагоне мужчин, отмечает «Радиоточка НСН».
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