В Одессе уволили таксиста за просмотр российских сериалов

Водителя такси из Одессы уволили из-за увлечения российскими сериалами, сообщило издание «Страна».

Власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации»

По информации журналистов, на водителя пожаловалась одна из пассажирок. Она увидела у таксиста на смартфоне российский сериал.

«После поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили», - пишет издание.

Пассажирка была возмущена, что российские сериалы на вызывают у водителя отторжения.

Ранее стало известно, что жительницы Одессы прогнали из трамвая сотрудников военкомата. Работники центра комплектования пытались проверить документы у присутствовавших в вагоне мужчин, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СериалыРоссияОдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры