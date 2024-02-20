В Одессе уволили таксиста за просмотр российских сериалов

По информации журналистов, на водителя пожаловалась одна из пассажирок. Она увидела у таксиста на смартфоне российский сериал.

«После поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили», - пишет издание.

Пассажирка была возмущена, что российские сериалы на вызывают у водителя отторжения.

Ранее стало известно, что жительницы Одессы прогнали из трамвая сотрудников военкомата. Работники центра комплектования пытались проверить документы у присутствовавших в вагоне мужчин, отмечает «Радиоточка НСН».

