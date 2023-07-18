В Николаеве на месте взрыва произошел пожар

В Николаеве, который находится на юге Украины, произошло возгорание на месте взрыва, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы

По его словам, в настоящее время ведется тушение огня. По предварительным данным, жертв нет. Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Как стало известно ранее, в Николаеве, а также Одессе прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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