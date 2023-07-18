В Николаеве на месте взрыва произошел пожар

По его словам, в настоящее время ведется тушение огня. По предварительным данным, жертв нет. Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Как стало известно ранее, в Николаеве, а также Одессе прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

