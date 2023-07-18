В Николаеве на месте взрыва произошел пожар
18 июля 202306:01
В Николаеве, который находится на юге Украины, произошло возгорание на месте взрыва, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, в настоящее время ведется тушение огня. По предварительным данным, жертв нет. Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Как стало известно ранее, в Николаеве, а также Одессе прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru