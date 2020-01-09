В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

По словам Витренко, впервые за историю заключен контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей. Российская сторона будет платить за резервированные мощности вне зависимости от того, используются они или нет.

Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что в первые дни января газотранспортная система загружена была незначительно, а деньги поступали в полном объеме.

Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в обещаниях главы «Нафтогаза» потратить с пользой выплаченный Украине штраф «Газпрома».







