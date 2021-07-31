В ЛНР с 1 августа отменят комендантский час на два месяца
С 1 августа и на два месяца в ЛНР отменят комендантский час. Такое решение принял глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в субботу, 31 июля.
Исключение коснется только территорий, прилегающих к линии боевого соприкосновения в городах Кировске, Первомайске и Славяносербском районе.
«Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года», - цитирует «Интерфакс» текст указа, опубликованном в субботу.
Напомним, в ЛНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00, начиная с 2014 года.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил попытки силового захвата республик Донбасса.
«На нынешний момент вооруженные формирования Украины стянули очень большое количество вооружений и техники к линии боевого соприкосновения. Они это делали постепенно, и это отражается в отчетах ОБСЕ... То есть, вполне вероятно, что горячие головы могут принять такое решение о силовом захвате республик Донбасса», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- В ЛНР с 1 августа отменят комендантский час на два месяца
- Трефилов назвал нежелательных для российских гандболисток соперниц на ОИ-2020
- Главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность введения нового локдауна в Москве
- Российские гандболистки вышли в плей-офф турнира Олимпиады
- Лукашенко и патриарх Кирилл по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии и России
- Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
- Дерматолог предупредил об опасности тренда «солнечных татуировок»
- В Хабаровске произошел пожар на территории военного госпиталя
- Британские ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
- Российский посол назвал голословными заявления об «употреблении допинга» российскими спортсменами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru