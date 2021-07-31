В ЛНР с 1 августа отменят комендантский час на два месяца

С 1 августа и на два месяца в ЛНР отменят комендантский час. Такое решение принял глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в субботу, 31 июля.

Исключение коснется только территорий, прилегающих к линии боевого соприкосновения в городах Кировске, Первомайске и Славяносербском районе.

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«Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года», - цитирует «Интерфакс» текст указа, опубликованном в субботу.

Напомним, в ЛНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00, начиная с 2014 года.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил попытки силового захвата республик Донбасса.

«На нынешний момент вооруженные формирования Украины стянули очень большое количество вооружений и техники к линии боевого соприкосновения. Они это делали постепенно, и это отражается в отчетах ОБСЕ... То есть, вполне вероятно, что горячие головы могут принять такое решение о силовом захвате республик Донбасса», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеУказыЛНР
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