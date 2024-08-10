Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников на Липецкую область скончался в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным источника, погибший мужчина 1997-го года рождения был уроженцем Красноярского края. Во время атаки ВСУ он получил осколочное проникающее ранением головы, но травма оказалась несовместимой с жизнью.

Отмечается, что еще один пострадавший остается в реанимации. Его состояние медики оценивают, как тяжелое. При этом остальные раненые уже переведены в профильные отделения для дальнейшего лечения.