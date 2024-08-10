Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область
Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников на Липецкую область скончался в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
По данным источника, погибший мужчина 1997-го года рождения был уроженцем Красноярского края. Во время атаки ВСУ он получил осколочное проникающее ранением головы, но травма оказалась несовместимой с жизнью.
Отмечается, что еще один пострадавший остается в реанимации. Его состояние медики оценивают, как тяжелое. При этом остальные раненые уже переведены в профильные отделения для дальнейшего лечения.
ВСУ атаковали Липецкую область ночью 9 августа. В регионе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате атаки пострадали девять человек. В Минобороны рассказали о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
После этого губернатор региона Игорь Артамонов объявил об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки. Также в области было отключено электроснабжение и остановлено движение пассажирского транспорта.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область на стационарном лечении находятся 55 пострадавших, состояние 12 из них оценивается, как тяжелое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru